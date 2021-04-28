"البيئة" تكثف رش ومكافحة نواقل الأمراض في الطائف

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استهدفت التجمعات المائية التي تكونت بعد الأمطار

كثفت فرق مكافحة الرش بمحافظة الطائف أعمالها في رش ومكافحة نواقل الأمراض وذلك في نطاق عملها في المحافظة على فترات متعددة.

يأتي ذلك ضمن أعمال مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المستمرة في رصد ومكافحة أماكن تكاثر نواقل الأمراض مثل البعوض وغيرها من النواقل والتي تشكل خطرًا على صحة الإنسان أو الحيوان وفق البرنامج المعد لذلك.

وصرّح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي بأنه تم عمل مسح موسع بمحافظة الطائف لرصد التجمعات المائية والمستنقعات التي تكونت بعد الحالة المطرية التي مرت بها المحافظة خلال الأسبوع الماضي.

وقال إن من أهم ما تم رصده عددًا من المستنقعات في أماكن مختلفة جارٍ العمل عليه وفق آلية أعمال المكافحة المعتمدة.

وأوضح "القاضي" أن أعمال الرش تجري بصورة دورية في نطاق عمل المكتب مع التركيز على مناطق تجمعات المياه، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات في إطار الخطة الشاملة للمكافحة المتكاملة بهدف الوصول إلى مستوى إصحاح بيئي يشمل الآفات المهددة للصحة العامة.