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ملكية مكة والمشاعر تطلق مبادرة تيسير نقل المعتمرين والمصلين من ذوي الاحتياجات

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ملكية مكة والمشاعر تطلق مبادرة تيسير نقل المعتمرين والمصلين من ذوي الاحتياجات ملكية مكة والمشاعر تطلق مبادرة تيسير نقل المعتمرين والمصلين من ذوي الاحتياجات
وفّرت 18 عربة كهربائية صديقة للبيئة ومجهزة بوسائل السلامة تتسع كل واحدة لـ14 شخصًا

ملكية مكة والمشاعر تطلق مبادرة تيسير نقل المعتمرين والمصلين من ذوي الاحتياجات

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مبادرة تشغيل العربات الكهربائية لنقل المعتمرين والمصلين من ذوي الإعاقة وكبار السن من محطات النزول المخصصة حتى بداية ساحات المسجد الحرام؛ حيث تم توفير 18 عربة كهربائية صديقة للبيئة ومجهزة بوسائل السلامة، تتسع كل واحدة منها لأربعة عشر (14) راكبًا، لنقل المعتمرين ضمن مسارين تم تحديدهما في منطقة جبل الكعبة ومنطقة أجياد وإنزالهم عند بداية ساحات المسجد الحرام، ويبلغ طول المسار الأول 600 متر والثاني 350 مترًا.

ويعمل المساران على فترتين؛ من الحادية عشرة والنصف صباحًا حتى الحادية عشرة والنصف ليلًا؛ ابتداءً من يوم السادس عشر من شهر رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، أن هذه المبادرة تأتي من منطلق مهام ومسؤوليات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر والمقدسة وواجباتها في الدعم والمساندة لتقديم الخدمات للمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والتيسير عليهم، وعلى حرص الهيئة الملكية على تقديم كل الدعم والتسهيل للفئات المستهدفة في هذه المبادرة من ذوي الإعاقة وكبار السن؛ فهم فئة غالية على قلوب الجميع؛ متمنيًا للجميع قبول صيامهم وصالح أعمالهم.

يشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد المسارات التي يتم فيها تقديم الخدمة، وأن العربات مزودة بوسائل السلامة التي توفر -بعد مشيئة الله عز وجل- الحماية الكافية لضيوف المسجد الحرام، علاوة على أنها تُعد صديقة للبيئة كونها تعمل بالطاقة الكهربائية، وتتسع لـ14 راكبًا.الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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