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"الإسلامية" ترسي عقود مشروعات الصيانة والتشغيل لـ"214" مسجدًا بالخرمة

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على عدد من الشركات الوطنية المتخصصة.. وبلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال

أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة عدد (214) مسجدًا وجامعًا في محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، بمبلغ وقدره (10.476.686.22) عشرة ملايين وأربعمائة وستة وسبعون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريالًا واثنان وعشرون هللة، وذلك وفق نظام العقود وكراسة الشروط والمواصفات الجديدة التي أعدتها الوزارة.

وتفصيلًا: أوضح المدير العام للمشروعات والصيانة بالوزارة المهندس أسامة بن حمد الجفال، أن ترسية هذه العقود تأتي بعد اطلاع الجهة المختصة في وزارة المالية على نسخ هذه العقود ومراجعتها، والموافقة عليها وإقرارها؛ حيث تم إعداد الكراسات من أجل تطوير أعمال الصيانة والنظافة للمساجد والجوامع في مختلف أرجاء المملكة، وتشمل الجوانب المهمة لتنفيذ العقود بالمستوى الفني والعملي المطلوب.


وأبان الجفال أن ذلك يأتي في إطار ما توليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمساجد والجوامع بمختلف مناطق المملكة من العناية بنظافتها وصيانتها، وترسية المشروعات الخاصة بها على عدد من الشركات الوطنية المتخصصة بعد طرح المناقصة والإعلان عنها في وسائل الإعلام، واستيفاء كافة الشروط والأحكام المتبعة، والتي تنص على تطبيق أدق المواصفات وأعلى المعايير، وذلك من أجل إنزال بيوت الله كما يليق بها وبحجمها وقدسيتها في نفوس المصلين.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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