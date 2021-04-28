"صحة بيشة" تحصل على أعلى تقييم بمؤشرات الزائر السري بالربع الأول من 2021

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"الولادة" حقق معدل 89.47%.. و"عيادات تطمن" حققت أفضل الخدمات للمستفيدين

نجحت صحة بيشة في تحقيق أعلى نسبة في مؤشرات الزائر السري خلال الربع الأول من عام 2021.

وتفصيلًا: أوضحت صحة بيشة أن مستشفى الولادة والأطفال حصل على أعلى نسبة تقييم على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة بمعدل 89.47%، كما حصل مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة ببيشة على نسبة 86%، خلال الربع الأول من عام 2021م، في الخدمات المقدمة في هذه المستشفيات.

وحققت عيادات تطمن بصحة بيشة أفضل الخدمات للمستفيدين، بعد حصولهم على أعلى تقييم لعيادات تطمّن خلال الربع الأول من عام 2021م بمعدل 97% ضمن التقرير الخاص بالزائر السري لأعلى المراكز تقييمًا.

وأوضحت أنها مستمرة في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأفضل المستويات، وأن جميع فرق العمل مستمرة في أداء مهمتها وتطوير أساليب العمل اللازمة لمواجهة هذه الجائحة بشكل مستمر وفق منظومة وبرامج وزارة الصحة.صحة بيشة مستشفى الولادة والأطفال