الأردن يعلن تخفيف بعض الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا

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قررت السماح بأداء صلاة العشاء والتراويح وفتح الحدائق العامة

خففت الحكومة الأردنية اليوم، بعض القيود والإجراءات التي فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد؛ إذ ألغت الحظر الشامل ليوم الجمعة، وقررت السماح بأداء صلاة العشاء والتراويح في المساجد سيرًا على الأقدام، وفتح الحدائق العامة.

وأبقت الحكومة على ساعات الحظر الليلي اليومي كما هي، والتي تبدأ من الساعة 6 مساءً للمؤسسات، والساعة 7 مساءً للأفراد.

وأكد وزير الإعلام الأردني صخر دودين، أن استئناف الدراسة في المدارس والجامعات الوجاهية؛ سيعود في سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير الأردني في مؤتمر صحفي، إلى أن هناك خطة حكومية لفتح كل القطاعات بشكل تدريجي؛ مؤكدًا أن القرارات التي تم اتخاذها هي أقصى ما يمكن اتخاذه حاليًا.الأردن فيروس كورونا الجديد