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الملك يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

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الملك يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الملك يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

جي بي سي نيوز :- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني, الاثنين ,الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف في قصر الحسينية .

وجرى بحث آليات توسيع التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهم.

وتناول اللقاء، الذي جرى في قصر الحسينية، المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في القدس الشريف، حيث أكد جلالته رفضه للاعتداءات التي يتعرض لها المقدسيون في شهر رمضان المبارك، ودعمه لصمودهم.
من جهته، نقل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تهاني قادة وشعوب الدول الأعضاء في المجلس، لجلالة الملك بمناسبة ذكرى مئوية الدولة الأردنية، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة.
وأكد أن أمن الأردن من أمن دول الخليج، معربا عن دعم ومساندة مجلس التعاون كاملا لقرارات وإجراءات الأردن لحفظ أمنه واستقراره.

جي بي سي نيوز

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