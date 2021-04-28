تفجير انتحاري يخلف 7 قتلى و11 مصاباً في العاصمة الصومالية

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حركة الشباب تبنت المسؤولية عن الهجوم

قُتِل سبعة أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 11 آخرين في انفجار سيارة خارج مقر للشرطة في العاصمة الصومالية، اليوم (الأربعاء).

وبين المتحدث باسم الشرطة العقيد عبدي قاني محمد قلاف، أن الانتحاري حاول اقتحام المقر القريب من طريق أفغويي السابق، لكنه فشل، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن جنديين وثلاثة من المارة كانوا من بين القتلى.

وأشار "قلاف" إلى أنه كان من المحتمل أن يقتل المزيد من الأفراد لو لم يوقف "الانتحاري".

من جانبه، أوضح الدكتور هاشم سلطان في مستشفى المدينة، أن المستشفى استقبل 13 جريحاً، توفي اثنان منهم لدى وصولهم، فيما أصيب آخرون بجروح خطيرة من الشظايا.

من ناحيتها، تبنت حركة الشباب المتطرفة المسؤولية عن الهجوم.