دودين : الأمير حمزة تعدى على الدستور

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جي بي سي نيوز :- قال صخر دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ، إن أهم ما تضمنته محاولات الأمير حمزة بن الحسين في ما سميت بـ"قضية الفتنة"، أن فيها شيئا من "التعدي على الدستور"، بحسبه، دون أن يحدد تلك "التعديات".

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "سي أن أن"، قال دودين: "الأردن يتبع سياسية تدوير الزوايا الحادة" في التعامل مع مختلف الأطراف الخارجية، رغم تورط بعضها في تلك الأزمة، رابطا الأمر "بموقف الأردن من صفقة القرن".

ويتجنب الأردن تسمية الجهات والدول الخارجية التي "شاركت في الأزمة".

وأضاف دودين: "نحن ندرك تماما أن صفقة القرن، شكلت للأردن جبهة خارجية لم تكن راضية عن موقفه في ذلك الوقت. والأردن بخلاف ذلك تعوّد دائما في التعامل مع جميع الأطراف، أن يكون على مسافة واحدة وأن يدوّر الزوايا الحادة في علاقاته الخارجية".

وتابع: "نحن دولة محاطة بدول جوار وهناك قوى إقليمية محيطة ووضع الأردن حساس بينها، ومن الحصافة أن يبقى موقف الأردن كبيت الشعر الذي يقول، "وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي، عندنا بيان وخطاب"، مضيفا أن "المسكوت عنه مهم كما هو المتاح والمباح".

وعن دور الأمير حمزة ، الفعلي في الأزمة في وقت نفى فيه رئيس الوزراء بشر الخصاونة في لقاءاته مع مجلس الأمة أن يكون "انقلابا" على الحكم، قال دودين: "جلالة الملك في لقائه الأخير مع الشخصيات العامة الذي وجه فيه للصّفح، قال بأن هذه الفتنة وئدت قبل أن يتاح لها أن تتحول إلى فعل على أرض الواقع، كان هناك تخطيط وتفكير وتدبير لشيء، وعندما يتم وأده لن يصل إلى ما يسمى محاولة انقلاب، لكنه محاولة لزعزعة الوضع القائم، وأهم ما فيه أن فيه شيئا من التعدي على الدستور الأردني".

وشدد على أن الأمير حمزة "في رعاية جلالة الملك المعظم وهذه الكلمة تكفي.. هو في بيته، يتنقل بين أهله وأسرته ووضعه طبيعي جدا. لا يوجد عليه أي قيود من هذه الناحية".

في الأثناء، اعتبر دودين أن ما أسماه "هجوم الإعلام الغربي" على المملكة كان جزءا من "الفتنة"، وقال إن "الهجمة الخارجية التي تعرض لها الأردن كبيرة وممنهجة وليست وليدة اللحظة، وواضح أنه خطط لها ودبر لأن تكون بهذا الحجم" على حد تعبيره.

واعتقد الوزير دودين، الذي دخل إلى حكومة الخصاونة في آذار/ مارس المنصرم إثر تعديل وزاري هو الثاني، أن "أطرافا شاركت في الفتنة من الخارج كما في الداخل، ترافق مع ضخ إعلامي كبير من صحف بعينها أو من صحفيين بعينهم أو من ذباب الكتروني"، للتشويش على مجريات مواقع التواصل وخلق انطباعات غير حقيقية ومشككة برواية الدولة الأردنية، بحسب تعبيره.

وقال إن "حملة التشويش استمرت نحو أسبوع تخللها إطلاق هاشتاغات مثل ’أين الأمير حمزة‘، حتى خفتت عند ظهوره أمام الرأي العام برفقة الملك في زيارة اﻷضرحة الملكية".

وعن دور المعارضة الخارجية في الأزمة، تحفظ الوزير على تسميتها "المعارضة الخارجية" وقال: "لا أرى أن هناك ما اسمه معارضة خارجية، هناك مطبّلون ناعقون -سمهم ما شئت- راكبون لموجات، لا أعتقد أنه من الحصافة أن نسميهم معارضة. لكن للأسف، أي صوت خارجي نشاز يغرّد ضد الأردن يستغل مثل هذه المواقف".

وأشار لما وصفه "بالحسابات" التي أنشئت في فترة الأزمة، والتي تجاوزت الـ120 ألف حساب، بحسب الوزير، وأضاف: "ما يدلل على أن هناك جهات فاعلة وقادرة على التواصل بالشكل الكبير الذي من شأنه أن يغيّر ذهنية الشعب والشارع الأردني"، وفقا لدودين.

وتابع: "كان المطلوب أن نشهد زعزعة للأمن الداخلي بليلة، ولكن حكمة القيادة التي تعاملت بشكل حصيف وهادئ تجلت أيضا في الصفح الملكي عن المغرر بهم، ومن ضللوا في هذا الأمر، وبقي الحكم على الآخرين الذين اعتبرتهم البيّنات الأولى من المحرّضين"، في إشارة منه إلى الموقوفين رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

المصدر : "عربي21"