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احتضنته صالة نادي الهلال.. نجاح كبير لمهرجان جمعية "إخاء"

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نظمه الاتحاد السعودي للكرة الطائرة

احتضنته صالة نادي الهلال.. نجاح كبير لمهرجان جمعية

‬استضافت صالة نادي الهلال مهرجان المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" الذي نظمه الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، برعاية ودعم من مجموعة القاسم.

وقد شهد المهرجان توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ومجموعة القاسم، ومثل الاتحاد عضو مجلس الإدارة سعد الرويس ومثل مجموعة القاسم فهد محمد القاسم.

وكرّم الاتحاد السعودي مجموعة القاسم ونادي الهلال وجمعية "إخاء"، كما كرّم ممثل جمعية إخاء أحمد الجماز كلاً من اتحاد الطائرة ونادي الهلال ومجموعة القاسم، كما تم تكريم المشاركين في المهرجان.

احتضنته صالة نادي الهلال.. نجاح كبير لمهرجان جمعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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