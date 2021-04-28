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2382 مولوداً في مستشفيات صحة نجران خلال 3 أشهر

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2382 مولوداً في مستشفيات صحة نجران خلال 3 أشهر 2382 مولوداً في مستشفيات صحة نجران خلال 3 أشهر
عدد المواليد بمستشفى الولادة والأطفال بلغ 1728 مولوداً

2382 مولوداً في مستشفيات صحة نجران خلال 3 أشهر

بلغ عدد المواليد بمستشفيات صحة نجران 2382 مولوداً، وذلك خلال الربع الأول من العام 2021م.


وأوضحت صحة نجران، أن عدد المواليد بمستشفى الولادة والأطفال بلغ 1728 مولوداً، وفي مستشفى شرورة العام 399 مولوداً، فيما سجلت مستشفى بدر الجنوب العام 11 مولوداً، ومستشفى يدمه العام 117 مولوداً، وفي مستشفى حبونا العام 123 مولوداً، وفي مستشفى ثار العام 4 مواليد.


يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران قدّم خدماته خلال العام الماضي 2020م من خلال أقسام طوارئ النساء والأطفال لعدد 79582 مراجعاً، فيما استقبلت العيادات الخارجية 41413 مراجعاً، وعمل 949500 فحص مخبري و34337 فحصاً إشعاعياً، إضافة إلى صرف 442445 وصفة طبية، فيما بلغ عدد المنومين 13315 حالة، وعدد مراجعي مركز اضطرابات النمو والسلوك 1196 مراجعاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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