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120 ألف وحدة إنارة تشع بأضوائها في أرجاء المسجد الحرام وساحاته

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120 ألف وحدة إنارة تشع بأضوائها في أرجاء المسجد الحرام وساحاته 120 ألف وحدة إنارة تشع بأضوائها في أرجاء المسجد الحرام وساحاته
تشكّل عقداً فريداً من الإنارة التي صُنعت خصيصاً بأحجام وأشكال مميّزة

120 ألف وحدة إنارة تشع بأضوائها في أرجاء المسجد الحرام وساحاته

تشعّ 120 ألف وحدة إنارة بأضوائها في أرجاء المسجد الحرام وساحاته وسطحه ومناراته، لتشكّل عقداً فريداً من الإنارة التي صُنعت خصيصاً للمسجد الحرام بأحجام وأشكال مميّزة، تجسّد حجم العناية بالحرمين الشريفين وتوسعته وتطوير مرافقه.

وأوضح مساعد المدير للإدارة العامة للتشغيل والصيانة للشؤون الميدانية المهندس عامر بن عوض اللقماني؛ أنه تتوزّع في أرجاء المسجد الحرام وحدات الإنارة المرتبطة بمحطة خاصة للتحكّم فيها من خلال تزويد المسجد بأحدث التقنيات العالمية المتوافرة من الإنارة والتحكّم بها وبكثافتها، حيث يحتوي المسجد الحرام على 304 نجفات مختلفة الأشكال والأحجام في الحرم بالتوسعة الثانية، وأكثر من ألف وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة والأسوار الخارجية للمسجد الحرام.

وبيّن أنه يضيء عدد من وحدات إنارة كُتب عليها لفظ الجلالة، الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد الحرام وأروقته.

وأفاد اللقماني؛ بأن وحدات الإنارة تنشر أضواءها في أرجاء الساحات والمنارات إلى أرجاء ومحيط المسجد الحرام بقوة 2000 واط لكل وحدة إضاءة، لتضفي لقدسية المكان لمسات جمالية خاصة، في حين تتولى فرق الصيانة والكوادر الفنية متابعة كل نقطة إنارة في المسجد الحرام ومرافقه وتقييم فاعليتها بشكل مستمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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