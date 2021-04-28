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"الإسلامية": إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

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"الإسلامية": إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا "الإسلامية": إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا
ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 80 يومًا 874 مسجد تم فتح 823 منها

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، 12 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 80 يوماً 874 مسجداً تم فتح 823 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة، أربعة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة الرياض واثنين بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 22 مسجداً، أربعة بمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة جازان وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة واثنين بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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