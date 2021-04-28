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"الجهني": ولي العهد قطع الطريق أمام كل من يحاول التدليس بشأن رؤية 2030 والإصلاح الاجتماعي

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"الجهني": ولي العهد قطع الطريق أمام كل من يحاول التدليس بشأن رؤية 2030 والإصلاح الاجتماعي "الجهني": ولي العهد قطع الطريق أمام كل من يحاول التدليس بشأن رؤية 2030 والإصلاح الاجتماعي
قالت لـ"سبق" إن هذه الأصوات المضللة هدفها التشويه ولا تجد لها منبرًا سوى قنوات الأعداء

أوضحت الكاتبة الصحفية الدكتورة أريج الجهني لـ"سبق" أن سمو ولي العهد قطع الطريق أمام كل من يحاول التدليس بشأن رؤية 2030 والإصلاح الاجتماعي، بتأكيده الالتزام بدستور (القرآن والسنة) والنظام الأساسي للحكم، وتطبيقه على أفضل وجه بمفهوم واسع، يشمل الجميع.

وأضافت بأن هذا التصريح جاء في ذكرى مرور خمس سنوات لانطلاق رؤية 2030، وهو توقيت مهم وحازم؛ ليقطع الطريق بالفعل أمام المدلسين الذين في الغالب يكونون من جهات خارجية حاقدة، أو لهم أجندة معادية للوطن.

وأبانت أننا نعلم أن دستور السعودية هو القرآن والسنة، لكن توجد أصوات مضللة، تخفت فترة، وترتفع فترة؛ بهدف تشويه الرؤية، ولا تجد لها منبرًا سوى قنوات الأعداء، ولا يحتفي بها أحد غير هؤلاء الأعداء.

وأشارت "الجهني" إلى أن ثقة المواطن السعودي بقادته وإيمانه بهذه الرؤية خير محفز لوضع الأمور في نصابها، ومنع المساومات المشبوهة؛ فهويتنا قوية ولا تهتز.

واختتمت بأن انفتاح الاقتصاد السعودي لم يأتِ إلا على أساس اجتماعي رصين وثابت، ووعي يؤكد ثقة المواطنين من جهة، وثقة الدولة بالشعب من جهة أخرى. وهذه الحالة الفريدة التي ننعم بها من نعم الله -عز وجل- تعزيز للأمن الاجتماعي والتلاحم بين الشعب وقادته.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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