أخبار عاجلة

تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن -
"عيد الشرقية".. عادات متوارثة وذكريات جميلة تحرص عليها الأسر -
قبيل رفع تعليق السفر.. الجاسر يتفقد مطاري الرياض وجدة: سعدت بما شاهدته -
رئيس الشورى يهنئ القيادة بعيد الفطر: المملكة شهدت قفزات تنموية -
"بوتين" يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك -
شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين -
العيد في جازان.. عادات وتقاليد وذكريات بنكهة "الفل" و"المرسة" تزين الموائد -
أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك -
"غيبوبة العيد الجماعية".. استشاري: 5 خطوات لتعديل النوم بعد رمضان -
مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الشؤون الإسلامية: لقاء ولي العهد مُبهر وتشديد على وضوح الرؤية ويحقق طموحات السعوديين كافة

Print
عبر تغريدة إشادة من الدكتور آل الشيخ بـ"تويتر" منوهًا بمضامينه ورسائله

وزير الشؤون الإسلامية: لقاء ولي العهد مُبهر وتشديد على وضوح الرؤية ويحقق طموحات السعوديين كافة

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - واصفًا اللقاء بـ"المبهر" من الأمير الاستثنائي والمؤكد للنهج الواضح للرؤية.

جاء ذلك في تغريدة من حسابه الرسمي بمنصة تويتر أشاد فيها بمضامين اللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد قال فيها : "الظهور المبهر للأمير الاستثنائي سمو سيدي ‫#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أكد النهج الذي سار عليه من وضوح في الرؤية وإدراك للواقع، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن، ويحقق طموحات السعوديين كافة.

وأضاف: "وهو الذي تربى في مدرسة مولاي ‫#خادم الحرمين الشريفين حفظه الله".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية 2030

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض