وزير الشؤون الإسلامية: لقاء ولي العهد مُبهر وتشديد على وضوح الرؤية ويحقق طموحات السعوديين كافة

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عبر تغريدة إشادة من الدكتور آل الشيخ بـ"تويتر" منوهًا بمضامينه ورسائله

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - واصفًا اللقاء بـ"المبهر" من الأمير الاستثنائي والمؤكد للنهج الواضح للرؤية.

جاء ذلك في تغريدة من حسابه الرسمي بمنصة تويتر أشاد فيها بمضامين اللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد قال فيها : "الظهور المبهر للأمير الاستثنائي سمو سيدي ‫#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أكد النهج الذي سار عليه من وضوح في الرؤية وإدراك للواقع، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن، ويحقق طموحات السعوديين كافة.

وأضاف: "وهو الذي تربى في مدرسة مولاي ‫#خادم الحرمين الشريفين حفظه الله".