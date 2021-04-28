أخبار عاجلة

تسجيل 29 وفاة و 483 اصابة بفيروس كورونا في الاردن -
"عيد الشرقية".. عادات متوارثة وذكريات جميلة تحرص عليها الأسر -
قبيل رفع تعليق السفر.. الجاسر يتفقد مطاري الرياض وجدة: سعدت بما شاهدته -
رئيس الشورى يهنئ القيادة بعيد الفطر: المملكة شهدت قفزات تنموية -
"بوتين" يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك -
شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين -
العيد في جازان.. عادات وتقاليد وذكريات بنكهة "الفل" و"المرسة" تزين الموائد -
أمير عسير يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك -
"غيبوبة العيد الجماعية".. استشاري: 5 خطوات لتعديل النوم بعد رمضان -
مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"محمد ابن سمار" عن حديث ولي العهد .. شاهدنا فكرًا ناضجًا، وظهورًا مبهجًا

Print
"محمد ابن سمار" عن حديث ولي العهد .. شاهدنا فكرًا ناضجًا، وظهورًا مبهجًا "محمد ابن سمار" عن حديث ولي العهد .. شاهدنا فكرًا ناضجًا، وظهورًا مبهجًا
قال: أفخر كسعودي بهذه اللغة الهادئة التي تتحدث بالأرقام وتحمل الخير

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد ابن سمار باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في شاشات التلفزة العربية اليوم .

وأوضح "ابن سمار" شاهدنا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء مهم تحدث فيه عن رؤية المملكة 2030 والإنجازات التي تمت خلال الـ 5 سنوات الماضية، شاهدنا فكرًا ناضجًا ، وظهورًا مبهجًا .

وتابع "ابن سمار" قائلاً إن سمو ولي العهد حديث مهم يجعلني أفخر كسعودي بهذه اللغة الهادئة الناجحة الذكية التي تتحدث بالأرقام وتجعلنا نتفاءل بالخير، بفضل الله وبما يرضيه أولاً ثم حكومتنا الرشيدة وهمة الشعب السعودي ستكون المملكة بمشيئة الله في السنوات المقبلة أفضل بكثير مما كانت عليه.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية 2030

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض