وصول 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد للفيروس إلى الأردن

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جى بي سي نيوز :- وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي، نحو 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني الواقي من فيروس كورونا الأحد .

و وقعت الحكومة مع الصين اتفاقية تتضمن بنودا عدة منها إيصال دفعات من لقاح سينوفارم، ومشاركة التجارب الأردنية الصينية في محاربة فيروس كورونا.

وتحدث وزير الصحة فراس الهواري، في وقت سابق الأحد، عن سعي لإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى ما يزيد عن 60% من عدد السكان.

وأضاف الهواري خلال لقاء مع السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ، بعد أن تبرعت الصين إلى الأردن بدفعة من لقاح سينوفارم، أن "وصول الدفعة الجديدة من المطعوم الصيني يؤهلنا بالمضي قدما بشكل أسرع نحو المناعة المجتمعية" ، وفق المملكة .

من جانبه قال دونغ، "لمن دواعي سروري أن أكون معكم الليلة لاستقبال لقاحات سينوفارم التي تتبرع بها الحكومة الصينية إلى الأردن".

"قدمت الصين العديد من المساعدات إلى الأردن بما فيها المواد الطبية وغيرها من المساعدات، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عمق الصداقة التي تجمعنا"، وفق السفير الصيني.

وأشار إلى أنه "على الرغم من الطلب الهائل على المطعوم في الصين، فقد تغلبت الحكومة الصينية على صعوبات كبيرة في سبيل تزويد الأردن باللقاح. حيث قمنا منذ 3 أسابيع بتسهيل شراء مجموعة من اللقاحات بسعر تفضيلي. ويسعدنا اليوم التبرع بدفعة أخرى من اللقاحات للشعب الأردني".

ولفت النظر إلى أن "الأردن كان الدولة الأولى التي قامت بتقديم اللقاح إلى اللاجئين، إضافة إلى مشاركتها في التجارب السريرية للقاح سينوفارم".

والصين "مستعدة لمواصلة العمل مع الأردن في مكافحة كوفيد-19، وتعميق وتوسيع شراكتنا الاستراتيجية"، بحسب السفير الصيني.