الأهلي يؤجل حسم بطاقة آسيا .. والعارضة تكفلت بمساندة الاستقلال

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تنتظره مواجهة مفترق طرق أمام الدحيل

خيم التعادل السلبي بين فريقي الأهلي والاستقلال الإيراني، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة (المجموعة الثالثة) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وفي مجريات اللقاء انتهى الشوط الأول سلبيًا على الرغم من المستوى الفني العالي من كلا الفريقين، والفرصة الأخطر كانت للاعب الأهلي عبد الباسط هندي عندما سدد كرة قوية تجاه مرمى الاستقلال تصدت لها العارضة عند الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني اتسمت المباراة بالهدوء عكس مجريات الشوط الأول لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

مع نهاية الجولة الخامسة تصدر الاستقلال مجموعته بـ8 نقاط وبفارق الأهداف عن الدحيل والأهلي بالنقاط نفسها ، بينما لدى الشرطة 3 نقاط.

وستُقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة يوم الجمعة القادم، حيث يلتقي الدحيل مع الأهلي والاستقلال مع الشرطة.