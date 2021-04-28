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شكرًا للقائمين على "إحسان"

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شكرًا للقائمين على "إحسان" شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على

الجميع يعلم ويؤمن بأهمية فعل الخير في حياة الإنسان.

الخير له أشكال متعددة، ومجالات مختلفة، وطرق ووسائل ومصارف، حددها ديننا الإسلامي الحنيف.

منذ زمن والمجتمع السعودي بحاجة ماسة إلى بوابة مضمونة ومرخصة وواضحة، يستطيع من خلالها المواطن أن يقدم تبرعاته وهو مرتاح البال.

ظهر لنا مع بداية هذا الشهر الفضيل المبارك منصة عظيمة تحت مظلة حكومية، ويشرف عليها عدد من قطاعات الدولة ذات العلاقة. ورافق الإعلان عنها وتدشينها حملة إعلامية كبيرة بطريقة مهنية، تطمئن الجميع بأن أموال الناس سيتم استلامها وتوزيعها لمن يستحقها بشكل رسمي ومهني، ومتوافق مع منهج الدين الإسلامي.

وتابع الجميع سلاسة وسهولة استخدام موقع منصة إحسان، وتنوُّع طرق الدفع. والأجمل هو المجالات المتعددة والإبداعية التي يمكن أن يساهم فيها الإنسان.

منذ زمن يبحث كل واحد منا عن طريقة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالأجهزة المناسبة لهم، أو من لديهم إشكالات في السمع أو البصر، أو التبرع بترميم مسجد أو مساعدة أرملة.. وها هي منصة إحسان تجعل القرار بيدك والخيار لك لتقديم صدقتك أو زكاتك بالشكل الذي تحب وتميل له نفسك.

شكرًا لكل الجهات التي ساهمت في وجود هذه المنصة الرائعة. والآن الدور علينا جميعًا للبذل والعطاء. يقول رسولنا الصادق الأمين: "ما نقص مال من صدقة". اجعل جزءًا من برنامجك اليومي تقديم مبلغ ولو كان بسيطًا في هذه المنصة الوطنية المباركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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