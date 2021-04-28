"محمد ابن سمار" عن حديث ولي العهد .. شاهدنا فكرًا ناضجًا، وظهورًا مبهجًا

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قال: أفخر كسعودي بهذه اللغة الهادئة التي تتحدث بالأرقام وتحمل الخير

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد ابن سمار باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في شاشات التلفزة العربية اليوم .

وأوضح "ابن سمار" شاهدنا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء مهم تحدث فيه عن رؤية المملكة 2030 والإنجازات التي تمت خلال الـ 5 سنوات الماضية، شاهدنا فكرًا ناضجًا ، وظهورًا مبهجًا .

وتابع "ابن سمار" قائلاً إن سمو ولي العهد حديث مهم يجعلني أفخر كسعودي بهذه اللغة الهادئة الناجحة الذكية التي تتحدث بالأرقام وتجعلنا نتفاءل بالخير، بفضل الله وبما يرضيه أولاً ثم حكومتنا الرشيدة وهمة الشعب السعودي ستكون المملكة بمشيئة الله في السنوات المقبلة أفضل بكثير مما كانت عليه.