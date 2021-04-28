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ولي العهد: لا توجد أي دولة بالعالم تقبل بميليشيا مسلحة على حدودها.. والحل يبدأ من هنا

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ولي العهد: لا توجد أي دولة بالعالم تقبل بميليشيا مسلحة على حدودها.. والحل يبدأ من هنا ولي العهد: لا توجد أي دولة بالعالم تقبل بميليشيا مسلحة على حدودها.. والحل يبدأ من هنا
قال: العرض مقدَّم من لوقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي وكل ما يريدون

ولي العهد: لا توجد أي دولة بالعالم تقبل بميليشيا مسلحة على حدودها.. والحل يبدأ من هنا

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء: ‏أتمنى أن يجلس ‫الحوثي على طاولة المفاوضات للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع.

وقال الأمير: لا توجد أي دولة بالعالم تقبل بميليشيا مسلحة على حدودها، ولا تقبل . وشاهدنا انعكاسات هذا التصرف على اليمن. ونتمنى أن يجلس الحوثي على طاولة المفاوضات مع بقية الأقطاب اليمنية؛ لضمان مصالح الدول في المنطقة.

وتابع: العرض مقدَّم من السعودية لوقف إطلاق النار، والدعم الاقتصادي، وكل ما يريدون، مقابل وقف إطلاق النار من قِبل الحوثي، والجلوس على طاولة المفاوضات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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