"عبدالله أبو دبيل": اللقاء التلفزيوني لولى العهد "ملهم" ومحفز لمرحلة مقبلة واعدة

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قال إن الحوار كشف حرص سموه على الشفافية التامة بين المسؤول والمواطن

وصف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الحالمين الدولية رجل الأعمال عبدالله أبو دبيل لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اللقاء التلفزيوني اليوم باللقاء الملهم والمحفز لمرحلة مقبلة واعدة .

وأكد "أبو دبيل " أن مضمون لقاء ولي العهد كشف عن اهتمام سموه بالمواطن وحرصه على الشفافية التامة التي يجب أن تكون بين المسؤول والمواطن في كل الدول الكبرى مثل المملكة .

ونوه "أبو دبيل" بحديث سمو ولي العهد في السير والمُضي قُدمًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 وإصراره على وضع المملكة كأحد أهم الدول في العالم في كل الأصعدة .

واختتم "أبو دبيل " تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله المملكة وحكامها وشعبها وأن يحقق كل أماني وطموحات سمو ولي العهد والحكومة الرشيدة بما يرضي الله سبحانه وتعالى.