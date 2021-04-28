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وزير الخارجية يشارك في جلسة الإحاطة بين وزراء خارجية "التعاون" مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران

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وزير الخارجية يشارك في جلسة الإحاطة بين وزراء خارجية "التعاون" مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران وزير الخارجية يشارك في جلسة الإحاطة بين وزراء خارجية "التعاون" مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران

وزير الخارجية يشارك في جلسة الإحاطة بين وزراء خارجية

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم في جلسة الإحاطة بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي عبر الاتصال المرئي.

وشارك في الجلسة من دول مجلس التعاون نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية في مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الدبلوماسية الدكتور أنور محمد قرقاش، ونائب وزير خارجية دولة الكويت مجدي أحمد الظفيري, ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية في سلطنة عمان الشيخ خليفة بن علي الحارثي.

حضر الجلسة الدكتور رائد قرملي مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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