أخبار عاجلة

هل يكون ممنوع التجول بداية "خفوت القصبي".. وماذا عن مارغريت؟ -
مفتي هونج كونج يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الفطر -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
ملاهى البسطاء .. فرحة الأطفال فى أول أيام عيد الفطر -
لعل الحدث يلفت الأنظار إليهن! -
ارتفاع عدد ضحايا الغارات على غزة إلى 72 قتيلاً وجهود مصرية لوقف الاعتداءات -
من بينها بطاقات تخفيض على تذاكر الطيران.. تعرّف على المزايا الممنوحة للمتبرعين بالأعضاء -
"بوجبا" مهنئًا المسلمين عبر إنستغرام: عيد مبارك -
منظر يأسر القلوب.. مصلى فيفاء المعلق يتصدر المشهد أول أيام العيد "صور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

Print
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

جاء لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيده الله-، كاشفًا عن نظرية مختلفة في صناعة فريقه، تتجاوز الكفاءة والقدرة؛ ليكون الشغف معيار تفوق لازم، جعل من مهمة تغيير 90٪ من قياديي الوزارات هدفًا رئيسيًّا؛ ليمضي في تطبيق رؤية ٢٠٣٠ بسرعة واحترافية.

وواصل سموه رسم مستقبل السعودية بحماس مستمر ومتقد منذ إطلاقه رؤية السعودية 2030، مستعينًا بنظرة شمولية لواقع المملكة الكبير على الأصعدة كافة، سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وتنمويًّا .

اختصر ولي العهد المنطلق كل المراحل، ووحّد التوجه بجعل الاقتصاد السعودي ضمن الأقوى والأكبر والأضخم، ومنح مميزات غير مسبوقة لكل الشركات العالمية؛ لتكون موجودة بشكل واضح وكبير في أكبر أسواقها في الشرق الأوسط.

وتحرك الأمير محمد بن سلمان في اتجاهات متعددة، لم يكن أكبر الحالمين يتوقع أن تحدث بهذه السرعة والحيوية.. فكل منطقة أصبحت على موعد مع تنمية ثلاثية متواصلة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وبشريًّا، وقاد عملية تطوير شاملة بخطط وطموحات ضخمة.

تطوي رؤية السعودية ٢٠٣٠ خمسة أعوام سمان بالمنجزات، وصناعة التحولات في كل مجال تنمويًّا و اجتماعيًّا واقتصاديًّا، وتتنوع تفاصيلها لتسبق المستقبل في عمل دؤوب لا يتوقف.

ووضعت الرؤية بدعم ومتابعة سمو ولي العهد 14 برنامجًا؛ لتكون المملكة العربية السعودية أنموذجًا عالميًّا في تنمية قدرات شعبها، واستثمار إمكانياتها لتوفير رفاهية عالية لجميع مَن في أراضيها، بشكل متوازن، اعتمد على تنمية القدرات الوطنية، وتطوير الموارد البشرية، وتحويل كل المناطق لورش عمل، تهدف لاستثمار ممكنات فرصها الاقتصادية، وتوفير سُبل عيش مستدامة لسكان المناطق.

وشكلت رؤية السعودية ٢٠٣٠ مصدر اطمئنان شعبي للمستقبل؛ فأصبحت كل منطقة على وعد مع مشاريع مختلفة، وتطوير متجدد بعيد عن بناء هياكل إنشائية؛ ليكون منظومة تشمل البناء والتأهيل البشري والاستثمار المالي المتحرك؛ لتعيش المملكة فرط حركة تنمويًّا، أشعل الحماس لدى كل السعوديين.

كان لقاء ولي العهد صريحًا وشفافًا كما هي عادته -حفظه الله- مطمئنًا وموضحًا وكاشفًا عما ما يحدث في مركز القرار، وحيوية قيادة دولة بحجم المملكة؛ لتكوين مصادر دخل بديلة ومعينة للنفط؛ ليكون المستقبل السعودي أكثر استقرارًا ماليًّا، وأكثر جذبًا للاستثمارات العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض