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"صحة الطائف" ترصد السلوكيات وتؤكد أهمية الإجراءات الوقائية

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"دغريري": الوقوف على أكثر من 200 موقع.. وتحرير مخالفات

وقفت اللجان المختصة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بما فيها "صحة الطائف" والأمانة وبعض الجهات الحكومية الأخرى خلال الأيام الماضية من خلال حملة رصد ميدانية شملت العديد من المواقع من بينها 137 محلاً تجاريًا و32 مطعمًا و6 كافيهات و23 مسجدًا و5 مولات تجارية و3 أماكن ترفيه؛ وذلك لمتابعة تطبيق البرتوكولات الوقائية؛ للحد من انتشار ، من خلال منع التجمعات والزحام داخل المحال، والالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق بروتوكولات.

وقال مدير إدارة التوعية بصحة الطائف تركي دغريري: شهدت الحملة تحرير مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، فيما قدمت فرق الصحة رسائل توعوية للمواطنين والمقيمين، شُدِّد فيها على أهمية الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

يُشار إلى أن للحملات المكثفة التي تنفذها الجهات المعنية بالطائف الأثر الإيجابي في بث الوعي لدى المواطن والمقيم نحو التقيد بالاحترازات الوقائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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