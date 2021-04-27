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تصادم عدة مركبات يُخلف 7 إصابات في الطائف

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خمس فرق إسعافية تباشر الحادث

تصادم عدة مركبات يُخلف 7 إصابات في الطائف

خلّف حادث تصادم وقع بين عدة مركبات إصابات متفرقة من بينهم حالات محتجزة، وذلك بحي المثناه في الطائف.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ، وبدورها قامت بتوجيه خمس فرق إسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وأضاف "الثبيتي" أنه عند وصول أول فرقة اتضح بالموقع سبع حالات بينهم حالة محتجزة بإحدى المركبات، وعلى الفور تم عمل الفرز الطبي للحالات، حيث تعرضت خمس حالات لإصابات متوسطة فيما تبقى حالتان مستقرة.

وأشار إلى أنه جرى التعامل مع الحالات جميعاً بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل ست حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، فيما رفضت الأخيرة النقل.

تصادم عدة مركبات يُخلف 7 إصابات في الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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