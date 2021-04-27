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بمكة والمدينة.. الأمن العام يضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة

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بمكة والمدينة.. الأمن العام يضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة بمكة والمدينة.. الأمن العام يضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة
بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على 3 مركبات

بمكة والمدينة.. الأمن العام يضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة الذي ينص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على (3) مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات لوزارة البيئة والمياه والزراعة.


يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات.


وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(996) و(999) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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