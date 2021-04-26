أخبار عاجلة

جيش الاحتلال يقصف غزة بغازات سامة وعدد الضحايا يرتفع لـ 67 قتيلاً -
"الأرصاد" تنبّه من أمطار على عسير تتواصل لـ7 مساء -
النائب العام يهنئ القيادة: يأتي العيد ووطننا الغالي يقف على نهضة تنموية شاملة -
انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع -
شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة -
أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة" -
أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك -
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء -
أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرمان المخدِّر..!

Print
الرمان المخدِّر..! الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

"مليونان ونصف المليون حبة من (الإمفيتامين) المخدر هي حصيلة تهريب عصابة تهريب المخدرات في لبنان، تم إحباطها بالتنسيق بين مكافحة المخدرات والهيئة العامة للجمارك بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، كانت مخفية داخل شحنة لفاكهة الرمان اللبناني".. كان هذا أبرز أخبار الأسبوع حتى الآن؛ فهذه الضربة الأمنية الاستباقية المباركة تأتي مؤكدةً يقظة رجال مكافحة المخدرات والجمارك السعودية للحيلولة دون وقوع شباب ومقدرات الوطن في براثن هذه السموم من شبكات المخدرات والأحزاب السياسية المعادية..!!

إن وقف استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان أو أي بلد آخر هو القرار الاستراتيجي والاقتصادي والأمني والسياسي الأمثل والأنسب والأنجح في ظل استمرار مثل هذه الممارسات من هذه الدول؛ وذلك لسلامة المواطن السعودي والمقيمين داخل السعودية كافة من شرور وآفة المخدرات، التي نتاجها الدمار والتفكك والأسري والأمراض النفسية وارتكاب الجرائم في النهاية، وهو ما قابله المواطن والمقيم بترحاب بالغ وثناء على مثل هذه الجهود الصادقة للحفاظ على ثروات الوطن وسلامة شعبه..!! بل إن قرار المنع أيضًا يصب في مصلحة لبنان ذاتها؛ ليفيق الشعب اللبناني وحكومته من غفلتهم وتسليمهم الخيط والمخيط للأحزاب داخل أراضي لبنان، والتفكير آلاف المرات في طريقة تعاملها الاقتصادي مع الكثير من الدول الأخرى، وتفحُّص الشحنات قبل إرسالها؛ لما في ذلك من تأمين للمزارع اللبناني البسيط، وعدم الإضرار به من قِبل الأحزاب والجهات السياسية في بلده على المدى البعيد..!! ومن هنا فإن عدم السماح باستيراد الفواكه والخضراوات من لبنان لم يأتِ من فراغ، وإنما لمواقف عديدة سابقة، وتزايُد المحاولات في استهداف السعودية من مهربي المخدرات غير مرة في تهريب المواد المخدرة والسموم القاتلة دون رادع إنساني أو وازع ديني أو مبادئ أخلاقية سياسية بحكم صلة العروبة والمصير الواحد، الذي من أجله دفعت المملكة العربية السعودية الكثير من الجهد والبذل، وقامت بتقديم المساعدات على مدى عقود "وليتها أثمرت مع بعضهم.."!!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض