أخبار عاجلة

جيش الاحتلال يقصف غزة بغازات سامة وعدد الضحايا يرتفع لـ 67 قتيلاً -
"الأرصاد" تنبّه من أمطار على عسير تتواصل لـ7 مساء -
النائب العام يهنئ القيادة: يأتي العيد ووطننا الغالي يقف على نهضة تنموية شاملة -
انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع -
شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة -
أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة" -
أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك -
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء -
أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خادم الحرمين يرأس الاجتماع الـ51 لدارة الملك عبدالعزيز ويؤكد أهمية العناية بالتاريخ الوطني

Print
خادم الحرمين يرأس الاجتماع الـ51 لدارة الملك عبدالعزيز ويؤكد أهمية العناية بالتاريخ الوطني خادم الحرمين يرأس الاجتماع الـ51 لدارة الملك عبدالعزيز ويؤكد أهمية العناية بالتاريخ الوطني
الموافقة على مشروع تعزيز الهوية الوطنية باستثمار بطاقات الهوية

خادم الحرمين يرأس الاجتماع الـ51 لدارة الملك عبدالعزيز ويؤكد أهمية العناية بالتاريخ الوطني

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم عبر الاتصال المرئي الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.

وأكد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خلال الاجتماع أهمية العناية بالتاريخ الوطني، ونشر المحتوى التاريخي للجميع، والاطلاع عليه، والاستفادة منه، منوهًا بجهود دارة الملك عبدالعزيز خلال خمسين عامًا منذ إنشائها، وما تتطلع إليه في المستقبل وفق رؤية السعودية 2030.

بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر عددًا من القرارات، منها: الموافقة على استراتيجية الدارة وخطتها التنفيذية للأعوام (2021 - 2023م)، وإقرار سياسة حفظ الأوعية التاريخية وتصنيفها، ومشروع تعزيز الهوية الوطنية باستثمار بطاقات الهوية السعودية.

كما وافق المجلس على برنامج الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على تأسيس الدارة في العام القادم.

وصادق المجلس على الحسابَين الختاميَّين للدارة للعامَين الماليَّين (1441 ـ 1442هـ)، وإحاطة المجلس بأنشطة الدارة الثقافية التي تم تنفيذها خلال العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض