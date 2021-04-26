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"اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات": "الكبتاجون" من أكثر المواد تأثيرًا على العقل

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"اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات": "الكبتاجون" من أكثر المواد تأثيرًا على العقل "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات": "الكبتاجون" من أكثر المواد تأثيرًا على العقل
قالت إنه مادة سُمّية تدمِّر الخلايا العصبية وتُحدث إعاقة مستديمة

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن أن الإمفيتامين "الكبتاجون" يعتبر من أكثر المواد تأثيرًا على العقل.

وتفصيلاً، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر حسابها في "تويتر" إن الإمفيتامين "الكبتاجون" مادة سمية، تُدمِّر الخلايا العصبية، وتُفرز مواد عدة، تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، مثل هرمونات الأدرينالين، والدوبامين، والسوروتولين، حتى بعد سحب الإميفتامين من الجسم.

وأضافت: "من أعراض تعاطيه: رعشة اليدين، واضطراب الحواس، وتقلصات عضلية، والشعور بالاضطهاد، والعزلة والشك، وارتكاب أعمال العنف".

وتابعت بأنه "من آثار استخدامه: نقص كرات الدم البيضاء، وضعف مقاومة الأمراض، وتدمير الأوعية الدموية، والفشل الكلوي".

وأشارت إلى أن صنع الكبتاجون كان للاستخدام الدوائي، وسرعان ما ثبت خطره على العقل والجسد؛ فأصبح غير قانوني دوليًّا منذ عام (1986م) بعد أن أدرجته منظمة الصحة العالمية بوصفه أكثر المواد تأثيرًا على العقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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