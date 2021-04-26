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"إفطار صائم" توزع ٣٠٠ ألف وجبة بالإشارات والشوارع الرئيسية بالرياض

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ينفذ الحملة 120 متطوعًا محترفًا.. وتهدف للحد من الطرق قبيل الإفطار

تتواصل حملة (إفطار صائم) لتوزيع ٣٠٠ ألف وجبة بالإشارات الرئيسية والتقاطعات المهمة التي ينفذها المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان المبارك.

وتفصيلًا، يهدف البرنامج إلى الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار في الرياض؛ حيث أفادت الدراسات بأنه في هذا الوقت تزيد نسبة الحوادث بسبب اللحاق على وجبة الإفطار.

وينفذ البرنامج أكثر من ١٢٠ متطوعًا محترفًا تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز؛ خاصة أمور السلامة، مع عمل جميع الاحترازات اللازمة؛ حيث استطاع برنامج "إفطار صائم" أن يثبت نجاحه من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها، وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش، أن المركز دأب على تنفيذ برنامج "إفطار رمضان"؛ حيث يسهم البرنامج في توفير وجبات إفطار لقائدي السيارات عند الإشارات وعلى الطرق قبيل وقت الأذان.

وقدم "المعطش" شكره لتطبيق نعناع الرائد في مجال المقاضي، الذي فعّل مسؤوليته الاجتماعية بشكل مميز في هذا الشهر؛ من خلال دعم هذه المبادرة وهو جزء من سياسته في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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