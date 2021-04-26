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استشاري يحذِّر مرضى السكري من الحلويات الخالية من السكر لتجنب زيادة الوزن

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استشاري يحذِّر مرضى السكري من الحلويات الخالية من السكر لتجنب زيادة الوزن استشاري يحذِّر مرضى السكري من الحلويات الخالية من السكر لتجنب زيادة الوزن
"الأغا" دعاهم إلى تجنب الفواكه المعلبة والحرص على القياس المنزلي

استشاري يحذِّر مرضى السكري من الحلويات الخالية من السكر لتجنب زيادة الوزن

دعا استشاري الغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا، مرضى السكري لعدم الاندفاع نحو الحلويات الرمضانية الخالية من السكر وقت الإفطار أو بعده؛ إذ إنه يجب على هذه الفئة مراعاة أن هذه الحلويات خالية من السكر ولكنها ليست خالية من والزبدة التي مع كثرة استهلاكها يزيد الوزن. فالملاحظ أن هناك محال تبيع الحلويات لمرضى السكري وهي خالية من السكر، ولكنها معدَّة بالزبدة والسمن، وكلها عوامل تمهد لزيادة الوزن في حال الإفراط في تناولها.

تجنُّب فواكه المعلبات

وقال: لا يعني منع تناول الحلويات من قِبل مرضى السكري، بل يجب عليهم تناول تلك الحلويات التي لا تسبب حدوث أي خلل في انتظام نسبة سكر الدم؛ إذ توجد الكثير من الحلويات المناسبة لهم، التي تحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات والسكر، وتشتمل على الحبوب الكاملة والفواكه في هذه الحلويات؛ ما يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم. كما أن تناول بعض الفواكه كبديل للحلويات يعتبر صحيًّا لمرضى السكري؛ إذ تتميز باحتوائها على الألياف التي تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم، وتُخفّض نسبة الكولسترول أيضًا، مع ضرورة الابتعاد عن الفواكه المعلبة لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والمواد الحافظة.

قياس نسبة السكر

ولفت البروفيسور الأغا إلى أن مريض السكري يحتاج مع الصوم وبعد الإفطار إلى إجراء قياس نسبة سكر الدم عبر الجهاز المنزلي للتأكد من مستوياته في الدم، وللسيطرة عليه؛ إذ يعطي الصيام مستويات السكر في الدم أدلة حيوية حول كيفية إدارة جسم الشخص لسكر الدم؛ فالفحوص التي يجريها مرضى السكري في المنزل تمكنهم من التعرف على تأثير الإنسولين والوجبات التي يتناولونها على مستوى السكر بالدم، وتحديده عندما يشعر المريض بأنه يعاني ارتفاعًا أو هبوطًا في السكري. وكقاعدة عامة، يجب إجراء الفحوص المنزلية قبل الوجبات وبعد تناولها بساعتين لمقارنة نتائج التحاليل بمستويات السكر بالدم المنشودة التي أوصى بها الطبيب.

عدم تجاهل السحور

وبيّن الأغا أنه يتوجب على مرضى السكري عدم إهمال وجبة السحور، ولاسيما إذا ما كانوا يتناولون أدوية لعلاج السكري. كما يتعين عليهم عدم الإفراط في بذل الجهد البدني؛ لأن من شأن ذلك تعريضهم لخطر الإصابة بهبوط في مستويات السكر بالدم خلال فترة الصيام. كما يتوجب عليهم ممارسة المشي نصف ساعة بعد صلاة التراويح، والحرص على تناول النقي باعتدال بين الإفطار والسحور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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