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المسحل يترأس الوفد السعودي للمشاركة في قرعة كأس العرب FIFA 2021

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المسحل يترأس الوفد السعودي للمشاركة في قرعة كأس العرب FIFA 2021 المسحل يترأس الوفد السعودي للمشاركة في قرعة كأس العرب FIFA 2021
تستضيفها دولة قطر شهر ديسمبر القادم بمشاركة 23 منتخبًا عربيًّا

المسحل يترأس الوفد السعودي للمشاركة في قرعة كأس العرب FIFA 2021

تشهد العاصمة القطرية "الدوحة"، مساء غد الثلاثاء، مراسم قرعة بطولة كأس العرب FIFA 2021، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة 1- 18 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 23 منتخبًا عربيًّا.

وسيتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الوفد السعودي في حفل مراسم سحب القرعة التي ستقام في دار الأوبرا بالحي الثقافي عند الساعة التاسعة مساءً.

ويضم الوفد الأمين العام بالاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، ومدير الوطني الأول حسين الصادق، والمدير الفني إيرڤي رينارد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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