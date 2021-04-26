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"مشاط" يقف على عملية توثيق الشركة الخاصة لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا

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"مشاط" يقف على عملية توثيق الشركة الخاصة لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا "مشاط" يقف على عملية توثيق الشركة الخاصة لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا
نائب وزير الحج: نعمل للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة ضمن توجيهات قيادة المملكة

وقف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أمس، على سير عمليات توقيع عقود تأسيس وتوثيق الشركة الخاصة لمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي، وتستمر بمشيئة الله تعالى حتى مساء الأربعاء القادم.

واستمع "مشاط" إلى شرح مفصل من قِبَل رئيس مجلس إدارة المؤسسة طارق بن محمد عنقاوي، عن سير العمل في عملية استقبال المساهمين والمساهمات بمقر المؤسسات في مكة المكرمة وفق التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال: إنه "تم حتى الآن استقبال 848 مساهمًا ومساهمة من أصل 1942 مساهمًا مساهمة"؛ مؤكدًا أن المؤسسة تعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتوقيع عقود التأسيس وتوفير الخدمات المثلى للمساهمين والمساهمات؛ لتنفيذ هذه العملية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع درجة الشفافية والحوكمة في منظومة أعمال الحج؛ وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بما يحقق توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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