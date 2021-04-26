أخبار عاجلة

انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع -
شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة -
أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة" -
أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك -
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء -
أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين -
أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر -
الفرحة بـ 5 جنيه .. إقبال الأطفال على الملاهى الشعبية فى أول أيام عيد الفطر -
كاميرا CNN ترصد لحظة تدمير الجيش الإسرائيلي برج الشروق في غزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ينبع.. إغلاق 4 منشآت مخالفة خلال الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الاحترازات

Print
ينبع.. إغلاق 4 منشآت مخالفة خلال الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الاحترازات ينبع.. إغلاق 4 منشآت مخالفة خلال الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الاحترازات
نفّذتها الشرطة والبلدية والتجارة والصحة.. وشملت الأسواق والأماكن العامة بالمحافظة

ينبع.. إغلاق 4 منشآت مخالفة خلال الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الاحترازات

تُواصل الجهات المعنية في محافظة ينبع -ممثلة في شرطة المحافظة والبلدية والتجارة والقطاع الصحي- جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقًا للبروتوكولات الصحية المعلنة؛ وذلك للحد من انتشار المستجد.

وتفصيلًا، شملت الجولة الميدانية الأسواقَ التجارية والغذائية والأماكن العامة؛ مما أسفر عن إغلاق 4 منشآت؛ وذلك لمتابعة الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة، والتأكد من امتثال المنشآت الغذائية والتجارية للإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار ‎فيروس كورونا وإشعار بعض المنشآت غير متقيدة بالإجراءات الاحترازية.

من جهة ثانية، ‏تواصل الفِرَق الرقابية ببلدية محافظة ينبع وبمشاركة ‎شرطة المحافظة ووزارة التجارة، جولاتها على المنشآت لمتابعة الاشتراطات الصحية والممارسات الآمنة، والتأكد من امتثال المنشآت الغذائية والتجارية للإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار ‎فيروس كورونا حيث تهدف المبادرة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية بجانب التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن حملة "ممتثل" تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي؛ لتشمل الأماكن العامة والمراكز التجارية والترفيهية، وستتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

"آل شملان": المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا منجز وطني ودليل شفافية

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 2,284 إصابة جديدة بفيروس كورونا