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الصحة العالمية: الوضع الوبائي في الهند أكثر من مؤلم

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الصحة العالمية: الوضع الوبائي في الهند أكثر من مؤلم الصحة العالمية: الوضع الوبائي في الهند أكثر من مؤلم
غيبريسوس: أرسلنا المزيد من العاملين الصحيين والإمدادات

الصحة العالمية: الوضع الوبائي في الهند أكثر من مؤلم

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الاثنين: إن الوضع في الهند "محزن" على خلفية إصابات كوفيد-19.

وأضاف أن المنظمة أرسلت المزيد من العاملين الصحيين والإمدادات؛ للمساعدة في مكافحة الجائحة.

وقال: إن "منظمة الصحة العالمية تفعل كل ما في الإمكان، وتقدم المعدات والإمدادات الحساسة، وبينها مكثفات الأكسجين والمستشفيات المتنقلة سابقة التجهيز وإمدادات المعامل"؛ وفق " اليوم".

وصرّح بأنه أعلن عن توجه 2600 إضافيين من العاملين في منظمة الصحة العالمية؛ للمساعدة في دعم جهود مكافحة المرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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