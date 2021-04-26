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القيادة تعزي الرئيس العراقي في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

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القيادة تعزي الرئيس العراقي في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب القيادة تعزي الرئيس العراقي في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب
أعربت عن أحر التعازي راجية المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته

القيادة تعزي الرئيس العراقي في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، في ضحايا الحريق الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق.

وقال الملك المفدى: "عَلِمنا ببالغ الألم بنبأ وقوع حادث حريق في مستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة؛ لَنرجو من المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، في ضحايا الحريق الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ حادث وقوع حريق في مستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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