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تغيير ملحوظ.. الرئاسة التركية: نحترم قرار المحكمة بقضية خاشقجي

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تغيير ملحوظ.. الرئاسة التركية: نحترم قرار المحكمة السعودية بقضية خاشقجي تغيير ملحوظ.. الرئاسة التركية: نحترم قرار المحكمة بقضية خاشقجي
قالت: لقد اتخذوا قرارًا لذلك وإننا نسعى لإصلاح العلاقة مع الرياض

تغيير ملحوظ.. الرئاسة التركية: نحترم قرار المحكمة السعودية بقضية خاشقجي

في تغيير ملحوظ في لهجته، أشادت الرئاسة التركية اليوم الاثنين، بالمحاكمة التي أجرتها المملكة وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وتفصيلًا، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن أجرت المحاكمات، لقد اتخذوا قرارًا لذلك، ونحن نحترم هذا القرار؛ وفق "رويترز".

وأضاف أن تركيا ستبحث عن سبل لإصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية بأجندة أكثر إيجابية؛ مضيفًا أنه يأمل في إمكانية "رفع المقاطعة".الرئاسة التركية قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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