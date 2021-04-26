"إتقان العقارية" تعلن إتمام بيع سوق بلال الواقع بجوار الحرم النبوي عبر المزاد العلني بمبلغ قارَبَ الـ300 مليون ريال

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"الرشيد" نجاح المزاد ارتبط بثقة المستثمرين وتميز التنظيم بفرصة استثمارية نادرة.. ويحوي 280 محلًا تجاريًّا

أعلنت شركة "إتقان العقارية" المسوق المعتمد من مصفي التركة مكتب المحامي عبدالرحيم بن حسن الزميلي، عن إتمام بيع "سوق بلال المركزي" بالمزاد العلني، لكامل السوق، الذي يقع على مساحة إجمالية (12.760) مترًا في المنطقة المركزية، ويبعد عن المسجد النبوي بـ500 متر، ويحوي 280 محلًا تجاريًّا لرجل الأعمال محمد بن أحمد المصباحي بمبلغ قدره 297.735.000 ريال شامل الضريبة والسعي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان العقارية" عبدالعزيز بن فهد الرشيد في تصريح صحفي، عن نجاح الشركة في بيع "سوق بلال المركزي" عبر المزاد العلني يوم أمس الأول؛ وذلك بفندق أوبري بالمدينة، والذي أقيم وفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، وبحضور عدد من المزايدين الحضور والمشاركة عن طريق المنصات الرقمية عن "بعد" وفقًا لشروط المزاد، في أجواء مميزة وتنافس كبير لهذه الفرصة الاستثمارية النادرة في موقعها المميز.

وقدّم "الرشيد" شكره وتقديره لكل العاملين في الشركة ورجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في المزاد، على ما حظي به المزاد من نجاح يضاف للنجاحات التي حققتها "إتقان العقارية" بفضل الله ثم بثقة عملائها الكرام.

الجدير بالذكر أن سوق "بلال" من العقارات المتميزة التي قامت "إتقان" بتسويقها؛ حيث يتميز بموقعه المحوري الذي يسمح ببناء أربعة عشر دورًا، وقابل للتطوير؛ لقربه من المواقع التاريخية وحالتِه القانونية الخالية من المعوقات، وارتباطه بالسوق التاريخي مما يجعله مؤهلًا للمشاريع العمرانية الضخمة ذات القيمة الحضارية والاقتصادية الفريدة، كما تتعدد فيه الفرص الاستثمارية لأرضه؛ ومنها مشروع إنشاء برج مطل على المسجد النبوي الشريف يحتوي على سوق بعدد أربع طوابق وستة أبراج غرف وأجنحة فندقية، كل برج يحوي على مجموعة كبيرة من الغرف والأجنحة على كامل مساحة الأرض، مع الإبقاء على المسجد؛ حيث يقدر الدخل السنوي المتوقع لهذا المشروع بأكثر من 80 مليون ريال سنويًّا.

شركة إتقان العقارية