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الكويت.. محكمة الاستئناف: السجن 7 سنوات للمتهمين بجرائم الرشوة

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الكويت.. محكمة الاستئناف: السجن 7 سنوات للمتهمين بجرائم الرشوة الكويت.. محكمة الاستئناف: السجن 7 سنوات للمتهمين بجرائم الرشوة

الكويت.. محكمة الاستئناف: السجن 7 سنوات للمتهمين بجرائم الرشوة

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس النائب البنغالي محمد شهيد، ومازن الجراح، وحسن الخضر، ونواف الشلاحي، وصلاح خورشيد، 7 سنوات، طبقاً لوسائل إعلام كويتية.

وجاء ذلك بعد إدانتهم بجرائم الرشوة، وبراءة سعدون حماد من الاتهام.

وكانت قضية رجل الأعمال البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال في الكويت، قد تصدرت وسائل الإعلام في فترة سابقة، على خلفية تكشف حقائق عن قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل الأموال تضمنت تفاصيل عن رشاوى لموظفين حكوميين كويتيين لتمرير معاملات غير قانونية.

وطبقاً لمصادر عديدة، فإن المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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