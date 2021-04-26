أخبار عاجلة

انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع -
شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة -
أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة" -
أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك -
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء -
أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين -
أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر -
الفرحة بـ 5 جنيه .. إقبال الأطفال على الملاهى الشعبية فى أول أيام عيد الفطر -
كاميرا CNN ترصد لحظة تدمير الجيش الإسرائيلي برج الشروق في غزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الرياض تطيح بـ 4 مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحوا منازل عمالة

Print
شرطة الرياض تطيح بـ 4 مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحوا منازل عمالة شرطة الرياض تطيح بـ 4 مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحوا منازل عمالة
سرقوا ما بحوزتهم من مبالغٍ مالية ومقتنيات تحت التهديد بسلاحٍ ناري

شرطة الرياض تطيح بـ 4 مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحوا منازل عمالة

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء

على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية،

ومقيم من الجنسية التشادية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن، واقتحموا منزلين في أحد أحياء مدينة الرياض يسكن بها عمالة وافدة.

وقال "الكريديس": سرق المتهمون ما بحوزتهم من مبالغٍ مالية ومقتنيات، تحت التهديد بسلاحٍ ناري.


وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة"

أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة"

أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك