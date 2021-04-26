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تسجيل 52 وفاة و 1731 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 52 وفاة و 1731 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 52 وفاة و 1731 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (1731) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (702,154) حالة.

-سُجّلت (52) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8615) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (10.38%)، مقارنة مع (10.63%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (16,681) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,610,353) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3565) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (668,337) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (25,202) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (212) حالة، فيما غادرت (195) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1802) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 30%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 56%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 37%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 55%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 29%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 20%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 28%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (401) في محافظة العاصمة عمّان.
- (311) في محافظة الزرقاء.
- (223) في محافظة إربد، منها (13) في الرمثا.
- (210) في محافظة المفرق.
- (134) في محافظة الكرك.
- (103) في محافظة الطفيلة.
- (71) في محافظة جرش.
- (69) في محافظة مأدبا.
- (59) في محافظة البلقاء.
- (59) في محافظة عجلون.
- (50) في محافظة العقبة.
- (41) في محافظة معان.

جي بي سي نيوز

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