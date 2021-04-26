أخبار عاجلة

الفرحة بـ 5 جنيه .. إقبال الأطفال على الملاهى الشعبية فى أول أيام عيد الفطر -
كاميرا CNN ترصد لحظة تدمير الجيش الإسرائيلي برج الشروق في غزة -
الاختيار2 بالصدارة وانسحاب من مشاهدة "موسى".. دراما رمضان 2021 بعيون النقاد -
"لدينا زجاج أمامي متصدع".. استمع لما حدث على متن طائرة بعد أن اصطدم بها طائر -
كيف يقارن التصعيد الحالي بين الفلسطينيين وإسرائيل بعام 2014؟ مراسل CNN يوضح -
أمير الشمالية يستقبل أهالي ومسؤولي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك -
الباحة.. تنبيه من سحب رعدية ممطرة تتواصل حتى 7 مساء -
أولمبياد طوكيو في خطر.. 40 مدينة تعزف عن استقبال الرياضيين -
أمير مكة ونائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر -
ولي العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعليم الرياض يعتمد خطته لحث 90 ألف من منسوبيه على أخذ اللقاح

Print
تعليم الرياض يعتمد خطته لحث 90 ألف من منسوبيه على أخذ اللقاح تعليم الرياض يعتمد خطته لحث 90 ألف من منسوبيه على أخذ اللقاح
استعدادًا للعودة للحياة الطبيعية الآمنة وانتظام العملية التعليمية

تعليم الرياض يعتمد خطته لحث 90 ألف من منسوبيه على أخذ اللقاح

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خطتها للتحصين ضد فيروس "كورونا" وحث منسوبيها لتلقي اللقاح؛ استعدادًا للعودة للحياة الطبيعية الآمنة وانتظام العملية التعليمية للعام الدراسي القادم 1443هـــ، ذكر ذلك مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

وقال "الوهيبي": الخطة تأتي تنفيذًا للأمر السامي الكريم الذي تضمَّن التأكيد على قيام الجهات الحكومية والخاصة باتخاذ ما يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح, وبناءً على توجيهات وزير التعليم بإعداد خطة لتلقي منسوبي التعليم والمستفيدين لقاح كورونا والتأكيد على أهمية أخذ اللقاح الذي سيكون ضمن الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين أو المستفيدين من دخول المقار التعليمية، وذلك لضمان سرعة عودة الحياة الطبيعية وانتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسي القادم.

وأضاف: الخطة تستهدف 90 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات ممن تنطبق عليهم شروط أخذ اللقاح، وكذلك المستفيدين من أولياء الأمور وغيرهم.

وأكد "الوهيبي" خلال اعتماده للخطة الزمنية على حصر أعداد المحصّنين في جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس ورفعها عبر بوابة الرياض التعليمية وتحديثها دوريًا.

وشدد على أهمية تواصل جميع الإدارات و مكاتب التعليم و المدارس مع منسوبيها عبر الحسابات الرسمية لبث مختلف الرسائل التوعوية بأهمية تلقي اللقاح لضمان انتظام العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 1443هــ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

شاهد.. أمانة الطائف تعايد الأهالي بالورد والشوكولاتة

أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة"

أمير تبوك يستقبل المهنئين بالعيد وينقل لهم تحيات "القيادة"

أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

أمير منطقة الجوف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك