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شاهد .. "الوسية" سعودي شاب في السبعين.. والسر بالرياضة

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شاهد بالفيديو.. "الوسية" سعودي شاب في السبعين.. والسر بالرياضة شاهد .. "الوسية" سعودي شاب في السبعين.. والسر بالرياضة
نصح الآباء والأمهات بتشجيع أبنائهم على ممارستها إلى جانب الدراسة

شاهد بالفيديو..

عبدالإله حسين الوسية، في السبعين من عمره، بدأ بممارسة الرياضة منذ سنوات حتى أصبح مدمنًا عليها

وخصص إحدى غرف منزله للتمارين الرياضية.

وفي لقاء مع "صباح العربية"، نصح الآباء والأمهات بتشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة وعدم التركيز على الدراسة فقط، لأن العقل السليم في الجسم السليم.

وذكر أنه كان يقطع وقت المذاكرة على أبنائه ويصطحبهم إلى النادي، وقد أصبحوا اليوم ناجحين ومتفوقين، منهم الطبيب والمهندس ومازالوا رياضيين.

وأضاف الرياضي السبعيني الذي ظهر مؤخرًا في حلقة برنامج "سين" مع الإعلامي أحمد الشقيري: الرياضة أصبحت عندي واجبًا وأحيانًا

تمر علي أوقات لا أشعر برغبة في ممارسة الرياضة وأؤدي التمارين وأنا "طفشان".

وأردف: لكن أجبر نفسي عليها، وذلك مقابل الحصول على مشاعر البهجة وإحساس السعادة بعد ممارسة الرياضة فتجبر نفسك على هذه الساعة.

وتابع: المواظبة على الرياضة من شأنها أن تحسن وتزيد من مستويات الدوبامين في جسم الإنسان، والتي تعزز من الشعور بالسعادة .

وقد أدى السبعيني بعض التمارين على الهواء مباشرة أثناء بث الحلقة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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