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"النصر" في مواجهة "الوحدات" .. والفوز يضمن له التأهل

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"النصر" في مواجهة "الوحدات" .. والفوز يضمن له التأهل "النصر" في مواجهة "الوحدات" .. والفوز يضمن له التأهل
في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا

يلتقي النصر مع الوحدات الأردني، مساء اليوم الاثنين، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، حيث تُقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض على ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض.

آخر مباراة للنصر نجح فيها في تحقيق الفوز على فولاذ الإيراني بهدفين نظيفين بهما تربع على قمة صدارة مجموعته الآسيوية.

يدخل النصر المباراة بهدف الفوز فقط لضمان الحصول على أحد المركزين الأول أو الثاني لضمان التأهل للدور القادم.

النصر يملك في جعبته 8 نقاط في المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن السد القطري الذي يملك 7 نقاط في حين يأتي فولاذ في المركز الثالث والوحدات في المركز الرابع.

مباراة الجولة الأولى بين فريقي النصر والوحدات كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفوز النصر أمام الوحدات سيجعله يضمن الحصول على أحد المركزين الأول أو الثاني قبل مواجهة السد في الجولة الأخيرة في مباراة حسم الصدارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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