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مقطع متداول يشكك في اعتراض إسرائيل للصاروخ السوري

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مقطع فيديو متداول يشكك في اعتراض إسرائيل للصاروخ السوري مقطع متداول يشكك في اعتراض إسرائيل للصاروخ السوري

ويظهر مقطع الفيديو، والذي لم يتسن التأكد من صحته، سقوط مقذوف ولحظة انفجاره داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة له على حسابه على تويتر إنه يحقق فيما إذا تمكنت دفاعاته الجوية من اعتراض الصاروخ السوري الذي سقط قرب مفاعل ديمونا النووي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدريعي: "نوضح انه تم بالفعل إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه الصاروخ السوري الذي انزلق نحو الأراضي الإسرائيلي. حتى الساعة لم يتضح بعد إذا تمت عملية الاعتراض بنجاح. التفاصيل قيد التحقيق ، وفقا لـ "سكاي نيوز"."

وأضاف الحديث عن صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل. ردًا على ذلك قصفت قواتنا بطارية الصواريخ المعينة بالاضافة الى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل سوريا.

 

 

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أن الصاروخ السوري الطائش كان من طراز إس.إيه-5 وإنهواحد من عدة صواريخ أُطلقت على طائرات الجيش الإسرائيلي. وأضاف أنهلم يصب المفاعل وسقط على بعد نحو 30 كيلومترا عنه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن تقارير أشارت إلى أن الانفجار قرب مفاعل ديمونا جاء نتيجة استجابة بطارية باتريوت لصاروخ تم إطلاقه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب ما ورد انطلق الباتريوت قرب ديمونا واعترض صاروخا فوق مدينة موديعين.

وأفاد سكان من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك وسط إسرائيل والقدس، أنهم سمعوا "انفجارات مدوية" "هزت المنازل".

 

 

جي بي سي نيوز

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