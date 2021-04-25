"أمين الشرقية" يوجِّه بإتاحة استخدام مواقف "مبنى الأمانة" للمتسوقين

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لحين الانتهاء من أعمال الصيانة في شارع الملك فيصل

وجَّه أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، بإتاحة استخدام مواقف مبنى أمانة الشرقية للمتسوقين خلال الفترة المسائية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل في سوق الدمام.

وذكر محمد بن عبدالعزيز الصفيان، المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، في بيان صحفي أن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وجّه بوضع حلول عاجلة لتوفير مواقف سيارات للمتسوقين تسهيلاً وتيسيرًا لهم لتمكينهم من التسوق وفق منظومة من الخدمات، وتخفيف حدة الازدحام الذي يشهده السوق بعد أعمال التحسينات والتطوير الأخيرة.

وبناء على هذا التوجيه فقد أصدر أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، تعليماته بإتاحة استخدام جميع مواقف مبنى الأمانة الواقع في شارع الملك عبدالعزيز في الدمام للمتسوقين نظرًا لقُرب مبنى الأمانة من سوق الدمام خلال الفترة المسائية؛ وذلك للتسهيل على المتسوقين، وتوفير مواقف خاصة بهم إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير في مواقف السيارات في السوق المتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة.

وقال "الصفيان" إنه يتم حاليًا تطوير الخدمات بساحة المواقف، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق الساحة مؤقتًا لإجراء التمديدات الخاصة ببوابات تنظيم الدخول والخروج على أن يتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن أمين الشرقية وجّه بالإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة في مواقف السيارات، وفتحها للمتسوقين في أقرب وقت ممكن نظرًا لما يشهده السوق حاليًا من إقبال للمتسوقين على التسوق والشراء خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن أمين الشرقية يثمّن حرص الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله - على متابعتهما الحثيثة لكل ما يخدم أهالي المنطقة، مشددًا على أن إتاحة استخدام مواقف الأمانة للمتسوقين خلال الفترة المسائية سيساهم في توفير مواقف إضافية للمتسوقين نظرًا لقرب مبنى الأمانة من السوق.