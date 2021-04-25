"الإسلامية": إغلاق 22 مسجدًا مؤقتًا في 9 مناطق بعد ثبوت 22 إصابة بكورونا

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ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 78 يومًا إلى 823 مسجدًا تم فتح 782 منها

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 22 مسجدًا مؤقتًا في 9 مناطق، بعد ثبوت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 78 يومًا، إلى 823 مسجدًا تم فتح 782 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة: أربعة بمنطقة الرياض، وأربعة بمنطقة الشرقية، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجدًا: 11 بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة عسير؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد