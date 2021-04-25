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الإرياني ينفي سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة الكسارة في مأرب

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الإرياني ينفي سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة الكسارة في مأرب الإرياني ينفي سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة الكسارة في مأرب
قال: ندعو مختلف وسائل الإعلام لتحري المصداقية في الشأن اليمني وتطوراته

الإرياني ينفي سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة الكسارة في مأرب

نفى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، سيطرة مليشيا #الحوثي الإرهابية على منطقة الكسارة في مأرب.

وقال عبر حسابه في تويتر: ننفي صحة ما نشرته "وكالة الصحافة الفرنسية" عن سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على منطقة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب، ونعبّر عن أسفنا الشديد لوقوع وكالة عالمية تحت طائلة التضليل الإعلامي، وترويجها لأخبار لا أساس لها من الصحة بهدف رفع معنويات عناصر المليشيا المنهارة.

وأضاف: نؤكد أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء قبائل مأرب الشرفاء، صامدون في مواقعهم بمختلف جبهات محافظة مأرب صمود الجبال الرواسي، يتصدون لكل الهجمات الانتحارية ويكبدون مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية فادحة هي الأكبر منذ بدء الحرب التي فجرها الانقلاب.

وتابع: ندعو مختلف وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية لتحري المصداقية في تناول الشأن اليمني والتطورات السياسية والعسكرية، وتجنب الوقوع تحت طائلة التضليل الذي تمارسه آلة الدعاية الإيرانية ومن خلفها مليشيا الحوثي الارهابية، والاعتماد على مصادر محايدة لنقل الوقائع على الأرض بشكل صحيح.وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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