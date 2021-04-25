دون إصابات.. الرياح الشديدة تسقط لوحة إعلانية عملاقة بمدخل محايل

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المرور باشر الحادثة لتنظيم حركة السير.. والبلدية أزاحتها إلى مكان آمن

شهدت محافظة محايل عسير، عصر اليوم الأحد، هطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح شديدة تسببت في اقتلاع بعض الأشجار واللوحات بينها لوحة إعلانية عملاقة غطت جزأين من اتجاهي طريق مدخل محايل الشرقي والحزام الدائري.

وتفصيلًا: باشر رجال المرور الحادثة وعملوا على توعية وتحذير السائقين القادمين من جهة أبها والحزام الدائري وعملوا على تنظيم حركة المرور بمتابعة مباشرة من العقيد إبراهيم بن أحمد الألمعي مدير مرور المحافظة.

وغطت اللوحة جزأين كبيرين من الطريق الذي يشهد كثافة مرورية عالية وخاصة قبيل الإفطار.

وقامت بلدية محايل بإزاحة اللوحة إلى مكان آمن، هذا ولم تسجل ولله الحمد أية إصابات جراء ذلك.

محافظة محايل عسير لوحة إعلانية