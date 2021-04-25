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الزعاق: بقي 60 يومًا على شدة الحرارة

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الزعاق: بقي 60 يومًا على شدة الحرارة الزعاق: بقي 60 يومًا على شدة الحرارة
الشمس خلال هذه الأيام تجاوزت خط الاستواء

الزعاق: بقي 60 يومًا على شدة الحرارة

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: بقي 60 يومًا على شدة الحر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: خلال هذه الأيام وصلت الشمس إلى منتصف المسافة بين خط الاستواء ومدار السرطان.

وتابع أن خط الاستواء معناه تساوي الليل مع النهار واعتدال الحرارة، ومدار السرطان معناه تغلب النهار على الليل واشتداد الحرارة؛ لافتًا إلى أنه بقي ستون يومًا على الشدة.

وأشار إلى أن الأرض تتأرجح بين الشمال والجنوب مرورًا بخط الاستواء كل سنة مرة واحدة.

وأشار إلى أن الشمس خلال هذه الأيام تجاوزت خط الاستواء باتجاه مدار السرطان، وهي على مشارف العروض الجغرافية في الدول العربية.

وأوضح أن مدار السرطان، يمر على سلطنة عمان والإمارات والسعودية وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وتابع: "حينما تصل إلى مدار السرطان وهو أقصى مدار لها ناحية الشمال؛ فحينئذ ينشط بحر العرب فيبدأ بتصدير الرطوبة على بلدان الخليج، والسحب العكسية على باقي المناطق".

وأردف: ينشط منخفض الهند فيبدأ بتصدير رياح السموم لنا، وهي رياح تعمل على رفع درجات الحرارة خصوصًا على مناطق "مصب التسعير الذاتي" الواقعة بين الكويت والعراق والسعودية، فتبدأ هذه الدول تنافس بلدان العالم على أحر درجة حرارة حينذاك.الدكتور خالد الزعاق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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